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Армизонские лесничие стали лучшими в региональном конкурсе профмастерства

Общество, 17:27 13 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда лесничества Армизонского района завоевала кубок в конкурсе профессионального мастерства. Участие в соревнованиях принимали 22 команды лесничеств Тюменской области.

Второе место заняли лесничие Голышмановского района. Бронзовая награда у команды Уватского лесничества.

Еще одна команда приняла участие как учебное лесничество, это студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Конкурс проходил в шесть этапов.

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# конкурс профмастерства , лесничество

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