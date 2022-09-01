Армизонские лесничие стали лучшими в региональном конкурсе профмастерства
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Команда лесничества Армизонского района завоевала кубок в конкурсе профессионального мастерства. Участие в соревнованиях принимали 22 команды лесничеств Тюменской области.
Второе место заняли лесничие Голышмановского района. Бронзовая награда у команды Уватского лесничества.
Еще одна команда приняла участие как учебное лесничество, это студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.
Конкурс проходил в шесть этапов.