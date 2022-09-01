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Постановки с дополненной реальностью представит Омский хор в Тюмени

Общество, 08:28 14 сентября 2022

из сообщества "Омский хор" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Омский хор" во ВКонтакте

Уникальное AR-шоу "Наследники Сибири" представят артисты Государственного академического омского русского народного хора на сцене Тюменской филармонии 27 сентября, сообщает Тюменское концертно-тетаральное объединение.

В основе – лучшие номера из золотого фонда коллектива и новые вокально-хореографические постановки с применением новейшей технологии дополненной реальности.

"Чтобы получить опыт дополненной реальности на концерте, достаточно скачать бесплатное приложение "Омский хор. AR" и навести камеру телефона на метку-триггер. Таким образом, можно будет смотреть концертную программу с дополнительными 3D эффектами, создающими ощущение присутствия и реального погружения в происходящее на сцене. Так, в концертной программе "оживет" медведь с балалайкой – ставший символом Омского хора, а AR сцены из огня и стрел смоделируют реалии казачьей битвы. При этом концертная программа произведет впечатление и на тех зрителей, которые по каким-то причинам не воспользуются приложением", — рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Гастрольный тур Государственного академического омского русского народного хора с концертной программой "Наследники Сибири", созданной при поддержке Министерства культуры РФ, состоится с 16 по 28 сентября.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# дополненная реальность , концерт , хор

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