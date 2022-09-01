Молодые профессионалы из Тюменской области завоевали девять наград

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Девять наград привезли участники сборной Тюменской области с национального чемпионата "Молодые профессионалы", сообщает информационный центр правительства региона.

20 человек представили Тюменскую область в 17 компетенциях. Среди юниоров золото в компетенции "Сантехника и отопление" получил Андрей Злыгостев.

Представители региона также завоевали семь медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам итоговых соревнований, приравненных к Национальному финалу, которые прошли в апреле.