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Молодые профессионалы из Тюменской области завоевали девять наград

Общество, 17:49 13 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Девять наград привезли участники сборной Тюменской области с национального чемпионата "Молодые профессионалы", сообщает информационный центр правительства региона.

20 человек представили Тюменскую область в 17 компетенциях. Среди юниоров золото в компетенции "Сантехника и отопление" получил Андрей Злыгостев.

Представители региона также завоевали семь медалей и 10 медальонов за профессионализм по результатам итоговых соревнований, приравненных к Национальному финалу, которые прошли в апреле.

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# молодые профессионалы

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