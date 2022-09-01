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Пловцов с ограниченными возможностями здоровья соберет чемпионат области в Тюмени

Спорт, 08:42 14 сентября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 70 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ишима и районов Тюменской области примут участие в региональном чемпионате среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области, соревнования пройдут в спорткомплексе "Олимпия" 14-16 сентября.

Выступят многократные победители и призеры плавательных турниров самого высокого уровня и Паралимпийских игр Игорь Плотников и Игорь Лукин.

Заплывы пройдут на дистанциях 50, 100, 150 и 200 м в стилях "брас", "баттерфляй", "вольный стиль", "на спине", "комплексное плавание".

"В прошлом году чемпионат был проведен впервые, за год число желающих выступить выросло на треть, значительно увеличилось число спортсменов из районов", - рассказала исполнительный директор федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Татьяна Скворцова.

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