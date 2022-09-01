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Тюменский летчик-наблюдатель помог в тушении лесных пожаров в Рязанской области

Общество, 18:45 13 сентября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов помог в ликвидации крупного лесного пожара в Рязанской области. Вместе со специалистами из других регионов он работал там с 19 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Василий Абрамов отработал 16 "полетных" дней в составе экипажей вертолетов Ка-32 и Ми-26, участвующих в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Общее количество налета составило 93 часа 15 минут.

Все это время Василий Абрамов работал на одном крупном лесном пожаре. Тушение проводилось авиационным способом с применением водосливных устройств, произведено 597 сливов. Площадь, пройденная огнем, достигла 30 тыс. га, пожар ликвидирован.

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# лесные пожары , тюменская авиабаза

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