Тюменский летчик-наблюдатель помог в тушении лесных пожаров в Рязанской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов помог в ликвидации крупного лесного пожара в Рязанской области. Вместе со специалистами из других регионов он работал там с 19 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Василий Абрамов отработал 16 "полетных" дней в составе экипажей вертолетов Ка-32 и Ми-26, участвующих в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Общее количество налета составило 93 часа 15 минут.

Все это время Василий Абрамов работал на одном крупном лесном пожаре. Тушение проводилось авиационным способом с применением водосливных устройств, произведено 597 сливов. Площадь, пройденная огнем, достигла 30 тыс. га, пожар ликвидирован.