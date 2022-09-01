На одном из проездов по улице Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
На проезде вдоль дома № 189 по ул. Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта. С 10 октября здесь будут действовать знаки "Остановка запрещена", "Зона действия" и "Работает эвакуатор", сообщает городская администрация.
Меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, затрудняющейся из-за припаркованных транспортных средств.
Решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа Тюмени.
| Фото: администрация Тюмени