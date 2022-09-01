На одном из проездов по улице Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

На проезде вдоль дома № 189 по ул. Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта. С 10 октября здесь будут действовать знаки "Остановка запрещена", "Зона действия" и "Работает эвакуатор", сообщает городская администрация.

Меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, затрудняющейся из-за припаркованных транспортных средств.

Решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа Тюмени.