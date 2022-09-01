  • 13 сентября 202213.09.2022вторник
  • USD60,4568
    EUR61,3127
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На одном из проездов по улице Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта

Общество, 19:23 13 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

На проезде вдоль дома № 189 по ул. Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта. С 10 октября здесь будут действовать знаки "Остановка запрещена", "Зона действия" и "Работает эвакуатор", сообщает городская администрация.

Меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, затрудняющейся из-за припаркованных транспортных средств.

Решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа Тюмени.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожные знаки , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:57 13.09.2022На платформе для бизнеса WBCMedia вышел фильм о Тюмени
19:23 13.09.2022На одном из проездов по улице Широтной в Тюмени запретят остановку транспорта
19:07 13.09.2022В 490 объектах соцкультбыта Тюменской области подключили отопление
18:45 13.09.2022Тюменский летчик-наблюдатель помог в тушении лесных пожаров в Рязанской области