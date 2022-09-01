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На платформе для бизнеса WBCMedia вышел фильм о Тюмени

Общество, 19:57 13 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм о Тюмени вышел на мультимедийной платформе для предпринимателей и бизнеса WBCMedia. Он стал первой серией нового проекта City trip, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

В фильме предприниматель Кирилл Бутусов, фотограф Нина Астафьева, спортсмен Сергей Мехнин, экскурсовод Любовь Витковская рассказали о любимых местах и достопримечательностях областного центра. Все они активно участвуют в публичных обсуждениях преобразования общественных пространств, предлагая интересные идеи для благоустройства территорий. Многие являются организаторами городских мероприятий или разрабатывают уникальные экскурсионные маршруты.

"Конечно, рассказывать о любимом городе можно часами. Хочется пригласить гостей прогуляться не только по знаковым местам, но показать наши уютные, светлые, комфортные парки и скверы, предложить больше узнать о "сибирском барокко", раскрыть секреты популярности тюменских купцов и увидеть их наследие – памятники деревянного зодчества. Каждый из участников проекта поделился личными рекомендациями по посещению экскурсий, музеев и пространств для семейного отдыха и занятий спортом", - написал Руслан Кухарук.

Он добавил, что фильм покажут в других городах России и выразил уверенность, что видеоролик станет отличным путеводителем для гостей Тюмени.

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# бизнес , кино , Руслан Кухарук , туризм

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