Федеральный аккредитационный центр появился в тюменском медуниверситете

| Фото: пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

Федеральный аккредитационный центр для подготовки специалистов появился в Тюменском медицинском университете в 2022-23 учебном году. Он объединил центры симуляционного обучения и аккредитации специалистов, региональный мультипрофильный симуляционно-аккредитационный центр, сообщает пресс-служба вуза.

Новое структурное подразделение возглавил доцент Андрей Ефанов. По его мнению, объединение трех подразделений позволит вузу обеспечить преемственность обучения специалистов: студентов, ординаторов и врачей последипломного образования.

"Мы планируем увеличить число сотрудников, пройти обучение, а также продолжить пополнение центра высокотехнологичным оборудованием для проведения аккредитации специалистов. В ближайшие месяцы ожидаем поступления виртуальных симуляторов для аккредитации по специальностям "Гинекология", "Урология", "Ультразвуковая диагностика", - рассказал он.

На базе вуза проходят аккредитацию ординаторы по 45 специальностям. Благодаря новому оборудованию, полученному в 2022 году, на базе ТГМУ ее смогут пройти и специалисты по сердечно-сосудистой хирургии. С октября для ординаторов всех специальностей начнутся занятия по отработке общепрофессиональных навыков. Параллельно будут проходить практикумы для студентов вуза.