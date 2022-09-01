  • 14 сентября 202214.09.2022среда
  • USD60,0676
    EUR60,9364
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Федеральный аккредитационный центр появился в тюменском медуниверситете

Общество, 11:57 14 сентября 2022

пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

Федеральный аккредитационный центр для подготовки специалистов появился в Тюменском медицинском университете в 2022-23 учебном году. Он объединил центры симуляционного обучения и аккредитации специалистов, региональный мультипрофильный симуляционно-аккредитационный центр, сообщает пресс-служба вуза.

Новое структурное подразделение возглавил доцент Андрей Ефанов. По его мнению, объединение трех подразделений позволит вузу обеспечить преемственность обучения специалистов: студентов, ординаторов и врачей последипломного образования.

"Мы планируем увеличить число сотрудников, пройти обучение, а также продолжить пополнение центра высокотехнологичным оборудованием для проведения аккредитации специалистов. В ближайшие месяцы ожидаем поступления виртуальных симуляторов для аккредитации по специальностям "Гинекология", "Урология", "Ультразвуковая диагностика", - рассказал он.

На базе вуза проходят аккредитацию ординаторы по 45 специальностям. Благодаря новому оборудованию, полученному в 2022 году, на базе ТГМУ ее смогут пройти и специалисты по сердечно-сосудистой хирургии. С октября для ординаторов всех специальностей начнутся занятия по отработке общепрофессиональных навыков. Параллельно будут проходить практикумы для студентов вуза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 14.09.2022Трое тюменских подростков победили в конкурсе по созданию межвузовского кампуса в Minecraft
13:16 14.09.2022Тобольские ученые помогли школьнику из Донбасса с приобретением канцелярии
12:53 14.09.2022У тюменцев появилась возможность получить карту болельщика на Госуслугах
12:42 14.09.2022"Богатырской" симфонией Бородина в авторской редакции откроет Тюменский филармонический оркестр новый сезон