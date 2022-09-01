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У шести жителей Тобольска заподозрили онкологию при профосмотре

Общество, 10:49 14 сентября 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Подозрения на онкологические заболевания выявили врачи у шести жителей Тобольска во время профилактического осмотра. Диагностику провели специалисты областной больницы №3, а также врачи Медицинского города из Тюмени, сообщает областной департамент здравоохранения.

Всего профосмотр прошли 240 человек. Их обследовали онколог-маммолог Иван Кашин, онколог-хирург Александр Мойсеев, а также врач УЗИ Дмитрий Нохрин. Врач-маммолог направил часть пациенток на пункционную трепанобиопсию и тонкоигольную биопсию образований молочных желез.

Также специалисты Медицинского города оказали методическую помощь в диагностике злокачественных новообразований и провели мастер-класс для тобольских коллег.

Выездная работа врачей тюменского онкодиспансера проводится в рамках национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Он направлен на раннее выявление онкологических заболеваний, улучшение доступности профилактической медицинской помощи, увеличение осведомленности жителей удаленных районов о симптомах и профилактике онкологических заболеваний.

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# Медицинский город , областная больница № 3 , онкология

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