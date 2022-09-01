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В Тюменской области погрузка на железной дороге выросла на 4,8 % за год

Общество, 12:19 14 сентября 2022

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Погрузка на железной дороге в Тюменской области с января по август 2022 года составила 7,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 4,8%, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

За восемь месяцев по железной дороге отправили 5,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 321 тыс. тонн химикатов и соды, 108 тыс. тонн черных металлов, почти 91 тыс. тонн строительных грузов, 84 тыс. тонн лома черных металлов.

В августе в регионе погружено 953 тыс. тонн, что соответствует показателю аналогичного периода 2021 года. В целом на Свердловской железной дороге с января по август погрузка составила 95,5 млн тонн.

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# перевозка грузов , Свердловская железная дорога , СвЖД

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