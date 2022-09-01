У тюменцев появилась возможность получить карту болельщика на Госуслугах

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Тюменцы могут оформить карту футбольного болельщика в отделениях центров "Мои Документы". Помимо Тюменской области такую возможность получили жители еще 13 регионов России, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С ее помощью любители футбола смогут покупать билеты и проходить на стадион. Также карта способствует улучшению системы безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система просто не позволит выдать карту человеку, которому посещение стадионов запрещено по решению суда.

В настоящее время услуга доступна для жителей 48 регионов страны. Карту оформили уже 244 тыс. человек.

Подать заявление на ее получение можно на сайте Госуслуг, после чего потребуется подтвердить личность в МФЦ.