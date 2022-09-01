"Богатырской" симфонией Бородина в авторской редакции откроет Тюменский филармонический оркестр новый сезон

| Фото: пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Новый симфонический сезон откроет Тюменский филармонический оркестр 15 сентября. В программе - симфония № 2 "Богатырская" А. П. Бородина. Как правило, произведение исполняется в оркестровке Римского-Корсакова. Тюменцы услышат эту симфонию впервые в авторской редакции.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника, сезон будет интересен как для любителей классической музыки, так и для тех, кто пристально следит за результатами конкурсов инструменталистов и вокалистов.

Билет можно приобрести по "Пушкинской карте".

В предыдущем сезоне на концерты ТФО было продано более 15 тыс. билетов. Продажи билетов на концерт-открытие сезона уже побили рекорды прошлых лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.