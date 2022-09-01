В конном клубе Ишима открыли кабинет физиотерапии для людей с ОВЗ

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Девять видов диагностики и 16 видов терапии предложат посетителям нового физиокабинета, который открыли на базе конного клуба "Кентавр" в Ишиме.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель клуба Евгения Пшеничникова.

Она пояснила, что с 2020 года на базе "Кентавра" реализовано три проекта-победителя по работе с людьми с ОВЗ: два – в конкурсе президентских грантов и один – в конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Для воплощения в жизнь каждого из них закупалось специальное оборудование, которое помогало в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

К примеру, на средства губернаторского гранта в клуб приобрели уникальную стабилометрическую платформу для диагностики и тренировок.

"На сегодняшний день в клубе есть в наличии несколько самых современных медицинских комбайнов, которые не должны простаивать без дела. Так пришла идея организовать кабинет физиотерапии, чтобы наши подопечные после общения с лошадьми могли пройти курс физиопроцедур", - рассказала руководитель.

Участники программ смогут сделать это бесплатно, добавила она. Курс лечения включает в себя физио, электро и кинезитерапию, занятия в специальных костюмах, аналогов которым в Тюменской области нет, и другую комплексную реабилитацию.

Для реализации инициативы в клубе оборудовали два кабинета и подключили двух специалистов: врача-реабилитолога и медсестру, которая в конце сентября едет на учебу по работе на медсканере в Санкт-Петербург и позже пройдет практику в Тюмени.

Сейчас в "Кентавре" создают логопедический кабинет с различными инновационными разработками, который начнет работать после привлечения к работе опытного специалиста.

Евгения Пшеничникова подчеркнула, что прежде чем начать физиолечение, каждого желающего отправляют к врачу и только после получения медицинского разрешения допускают к процедурам.

Инна Кондрашкина