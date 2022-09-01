В спортзале Агротехнологического колледжа Ялуторовска капитально отремонтируют кровлю

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Капитально отремонтируют кровлю спортивного зала в Агротехнологическом колледже Ялуторовска. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это не отразится на проведении занятий физкультурой — студенты будут тренироваться в другом корпусе. При хорошей погоде есть возможность заниматься в роще.

Конкурс по подбору подрядной организации на выполнение работ завершен, ведется процесс заключения договора. Средства выделены из областного бюджета.

Всего в колледже 2 тыс. 500 студентов, 1 тыс. 247 из них обучаются в Ялуторовске по программам: среднего профессионального образования и профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих.