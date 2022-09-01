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В Тюменской области стартует налоговая кампания

Экономика, 18:11 14 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 725 налоговых уведомлений получат жители Тюменской области - владельцы машин, объектов капитального строительства и собственники недвижимости, земельных участков.

Общая сумма начисленных налогов за 2021 год составляет более 3,2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей - транспортный. Оплатить их нужно до 1 декабря, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном управлении ФНС.

Почтовые уведомления получат налогоплательщики, не подключенные к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", уточнили в ведомстве. Оплатить налоги можно через этот сервис, в любом отделении банка, платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся реквизитов. Это QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты.

Оксана Корнеенкова

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