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Шесть фур с 12 тоннами овощей и фруктов развернули на границе Тюменской области с Казахстаном

Экономика, 14:25 14 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть фур с 12 тоннами овощей и фруктов развернули обратно на границе Тюменской области с Казахстаном в пункте пропуска "Казанское". Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

С начала возобновления работы МАПП "Казанское" проконтролировано около 300 тонн ягод, фруктов, овощей. Основной причиной возврата 12 тонн стало отсутствие фитосанитарного сертификата или несоответствие его сведений информации, указанной в транспортных документах, уточнили в ведомстве.

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# безопасность , овощи , управление Россельхознадзора

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