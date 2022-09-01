Шесть фур с 12 тоннами овощей и фруктов развернули на границе Тюменской области с Казахстаном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть фур с 12 тоннами овощей и фруктов развернули обратно на границе Тюменской области с Казахстаном в пункте пропуска "Казанское". Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

С начала возобновления работы МАПП "Казанское" проконтролировано около 300 тонн ягод, фруктов, овощей. Основной причиной возврата 12 тонн стало отсутствие фитосанитарного сертификата или несоответствие его сведений информации, указанной в транспортных документах, уточнили в ведомстве.