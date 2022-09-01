Владельцев "Пушкинской карты" приглашают на эксклюзивную экскурсию в музей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельцев "Пушкинской карты" приглашают на эксклюзивную экскурсию "Видеть движение времени", которая стартует в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова с 15 сентября. Она пройдет по выставке "Шедевры художественной коллекции", сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

Посетители узнают, кого называли "Московский Медичи" и "Савва Великолепный", кто создал знаменитый Абрамцевский кружок, где творили лучшие живописцы, скульпторы, музыканты под покровительством знаменитого мецената. Гости музея увидят работы таких известных живописцев, как Василий Поленов, Аполлинарий Васнецов, Илья Репин и других. Завершит экскурсию VR-тур, посвященный Савве Мамонтову.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Советская, 63 и продлится до 27 октября. Приобрести билеты можно по ссылке. Возрастная категория 12+.