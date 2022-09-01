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Водителя, сбившего мальчика на переходе в Тюмени, лишили прав на год

Происшествия, 17:04 14 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На год лишен права управления транспортом 62-летний водитель, сбивший школьника на пешеходном переходе и сбежавший с места ДТП 13 сентября в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Напомним, 11-летнего школьника сбил автомобиль Chevrolet на ул. Мелиораторов, 10. Водитель иномарки остановился, но когда к нему подошли очевидцы, уехал с места происшествия.

Благодаря свидетелям сотрудники ГИБДД вскоре нашли его автомобиль в одном из дворов. Водителя задержали. Он рассказал, что мальчик якобы сам отказался от помощи и уехал на автобусе.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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