Евгений Воробьев: родительский совет решает, что дети должны носить в их школе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев прокомментировал обращение депутата Государственной думы Бийсултана Хамзаева к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой разрешить спор о возможности носить хиджаб в учебных заведениях.

"Недоумение у общественности Тюменской области вызвало вчерашнее выступление депутата Хамзаева о случае в 88-й школе города Тюмени, в которой уже на самом деле поставлена точка - стороны признались, что недопоняли друг друга и погорячились. Важно в этой ситуации понимать, что не директор школы запретил носить платок. В соответствии с российским законодательством решение о форме принимает школьный родительский совет – не чиновники, а люди решают, что дети должны носить в их школе. Именно такое собрание прошло в прошлую пятницу в 88-й школе, где родители приняли это решение, исходя из того, какие традиции исторически сложились в том месте, где они живут", - прокомментировал Евгений Воробьев.

По его словам, директор школы в этой ситуации действовал компетентно, принял участие во всех встречах, действовал в соответствии с уставом, который утвердили родители этой школы.