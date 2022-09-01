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Активисты тюменской "Молодой Гвардии" возложили цветы к мемориалу в Краснодоне

Общество, 18:23 14 сентября 2022

Скриншот видео | Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Скриншот видео | Информационный центр правительства Тюменской области

Активисты тюменской "Молодой гвардии" возложили цветы к мемориалу "Непокоренные" в Краснодоне 14 сентября. К ним присоединились и юные краснодонцы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"История "Молодой гвардии" в Краснодоне — это пример массового героизма советской молодежи. Важно помнить подвиг героев, которые ценой своей жизни боролись с фашизмом", - сказал руководитель тюменского отделения организации Владимир Сбитнев.

Напомним, сейчас молодогвардейцы восстанавливают актовый зал школы в Краснодоне. Учебное заведение носит имя героя-антифашиста и молодогвардейца Сергея Тюленина.

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# Краснодон , Молодая гвардия

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