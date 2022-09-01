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Тюменцы смогут оплачивать коммунальные услуги в обновленном сервисе ТРИЦ

Общество, 17:43 14 сентября 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Тюменцы смогут оплачивать коммунальные услуги в обновленном сервисе ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр". Сбербанк в Тюменской области также обновил и профиль ТРИЦ в Сбербанк онлайн.

Оплатить услугу можно несколькими способами. В приложении Сбербанк онлайн нужно нажать "Сканировать QR-код" на главном экране и навести камеру на QR-код. Также отсканировать QR-код можно из файла, сохраненного на смартфоне. На устройствах самообслуживания QR-код необходимо поднести к считывателю. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами – остается только подтвердить оплату.

Также можно на вкладке "Платежи" зайти в раздел "Дом", "Квартплата", среди организаций выбрать "ТРИЦ" и ввести номер лицевого счета либо через поиск, где достаточно ввести ИНН (он указан на квитанции) или название поставщика услуг.

Абоненты могут подключить автоплатеж. Чтобы подключить эту функцию, необходимо зайти в Сбербанк онлайн - "Платежи" - "Автоплатежи и автопереводы" или "Мои автоплатежи".

После этого можно продолжать пользоваться одним из перечисленных способов оплаты в Сбербанк Онлайн или повторять предыдущий платеж, зайдя в историю операций.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.

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# Сбербанк , ТРИЦ

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