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Более 10 тонн гуманитарного груза собрали ишимцы для жителей Донбасса

Общество, 13:21 15 сентября 2022

из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина

Более 10 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса собрали члены партии "Единой России" из Ишима Тюменской области. Многотонную фуру отправят после формирования с грузом из других населенных пунктов, сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Ишимцы собрали молоко длительного хранения, муку, картофель, лук, морковь, тушёнку, чай и другое. Глава города отметил, что вся продукция исключительно местных производителей.

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# гуманитарная помощь , Донбасс

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