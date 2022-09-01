Более 10 тонн гуманитарного груза собрали ишимцы для жителей Донбасса

| Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Федора Шишкина

Более 10 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса собрали члены партии "Единой России" из Ишима Тюменской области. Многотонную фуру отправят после формирования с грузом из других населенных пунктов, сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале.

Ишимцы собрали молоко длительного хранения, муку, картофель, лук, морковь, тушёнку, чай и другое. Глава города отметил, что вся продукция исключительно местных производителей.