Девять участников инклюзивного автопробега проедут из Тюмени в Махачкалу семь тысяч километров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автопробег "Инклюзивный путь" стартовал в Тюмени от колледжа производственных и социальных технологий 15 сентября. Участниками стали девять тюменцев без инвалидности и с инвалидностью. Они остановятся в четырех городах: в Волгограде, где к ним присоединится еще четыре человека, Уфе, Астрахани и Махачкале.

"Миссия автопробега – поддержка спецоперации и президента России, а основная задача заключается в проведении круглых столов и дискуссий о применении различных инклюзивных практик в регионах. Где-то они возьмут на заметку наш опыт, где-то - мы. Хотим сделать так, чтобы культурное наследие, учреждения были доступны для людей с инвалидностью", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель организации людей с ограниченными возможностями "Вдохновение", участник автопробега Тимур Нигматуллин.

Тюменцы поделятся наработками проекта "Путь к инклюзивной культуре". Он направлен на формирование у сотрудников учреждений сферы культуры навыков и компетенций, необходимых для работы с людьми с инвалидностью. Расскажут общественным лидерам инклюзивных и инвалидных организаций о сервисном центре "Доступ", где тюменских учителей школ и детей обучают правовым основам инклюзивного образования, как преодолеть социально-психологические барьеры и многое другое.

Кроме этого участники автопробега сыграют в футбол для незрячих в Дагестане, чтобы, возможно, провести подобные соревнования и в Тюменской области. В состязании, приближаясь к другому игроку, футболист должен кричать "вой" — в переводе с испанского "иду". Чтобы все могли слышать друг друга, матч проходит в полной тишине. Допустимы только аплодисменты после атаки или забитого гола.

"В нашей стране много общественных лидеров и мы хотим с ними взаимодействовать. Итогом нашей акции станет создание инклюзивной карты по разным направлениям России и даже в ЛНР, в подшефный Тюмени Краснодон", - подчеркнул Тимур Нигматуллин.

Также в каждом городе участники возложат цветы к памятникам российским воинам.

В Махачкалу тюменцы приедут 23 сентября, а домой вернутся 30 сентября. За время экспедиции они проедут около семи тысяч километров.

Виктория Макарова