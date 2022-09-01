В регионах УФО построят не менее 7,6 млн кв. метров жилья к концу 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7,6 млн кв. метров жилья будет построено в регионах УФО к концу 2022 года. На данный момент в эксплуатацию введено 70% от годового плана по жилищному строительству - 5,2 млн кв. м. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба полпредства 15 сентября.

"Новая стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года – это комплексная межотраслевая программа. Благодаря долгосрочному планированию строительный комплекс Уральского федерального округа сможет в полной мере раскрыть свой огромный потенциал по созданию комфортных условий для жизни и деятельности людей, будет способствовать динамичному развитию регионов", – отметил полпред.

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

Регионы уделяют большое внимание формированию строительного задела: за семь месяцев начато 188 новых жилищных проектов площадью 1,6 млн кв. м. По данным на 14 сентября в УФО строится 839 многоквартирных домов, площадью 8,3 млн кв. м., что на 600 тыс. кв. м больше, чем в сентябре 2021 года.