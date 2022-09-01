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Помогать стало проще через новый сервис "Добро.Взаимно"

Общество, 17:37 15 сентября 2022

static.tildacdn.com | Фото: static.tildacdn.com

Сервис по взаимопомощи "Добро.Взаимно" на платформе VK Mini Apps запустили в России. Теперь те, кому нужна помощь, могут найти тех, кто готов помогать. Чтобы вступить в сообщество, потребуется скачать приложение и заполнить анкету.

Новое приложение является частью волонтерского движения России, а цель создания — развить культуру взаимопомощи среди жителей страны. Тем, кто хочет подключиться к сервису, необходимо заполнить анкету и рассказать, чем они готовы делиться с сообществом или в чем нужна помощь. Связаться с участниками можно через чат. Алгоритм автоматически подбирает других пользователей, с которыми совпадают предложения или запросы о помощи.

На сервисе можно найти разные предложения: от помощи бабушке с доставкой продуктов на дом до уроков по баскетболу. Кто-то из пользователей хочет подготовиться к экзамену, а кто-то научиться петь. Запрашивать и оказывать услуги можно в 12 различных категориях, например, спорт, обучение, здоровье, няни и сиделки и других.

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# ВКонтакте , волонтерство , поддержка

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