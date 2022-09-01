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100 тысяч рублей за победу в ИТ-диктанте тюменец вложит в свое обучение

Общество, 19:05 15 сентября 2022

департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

100 тысяч рублей за победу в ИТ-диктанте вложит в обучение житель Тюмени Евгений Смирнов. Он стал одним из трех победителей, справившихся с заданиями без единой ошибки за наиболее короткое время. Промокоды на обучение в "Нетологии" получили также жители Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Впечатления смешанные - не ожидал. Для меня лично диктант, что-то новое. На самом деле учиться буду. Еще не решил, какой именно курс выберу, но что-то подберу для себя", - рассказал Евгений Смирнов.

Всего в акции приняли участие 230 тысяч россиян, 64 тыс. - школьников и более 64 тыс. - студентов. Самыми активными регионами стали: Санкт-Петербург — 24 тыс. человек, Краснодарский край — 16 тыс. , Тюменская область — 13 тыс.

Максимальные 100 баллов набрали более 6,2 тыс. участников.

Напомним, ИТ-диктант — тюменская инициатива. В 2022 году акция прошла в пятый раз.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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