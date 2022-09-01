Александр Моор поздравил музыкантов и слушателей с открытием симфонического сезона

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

С ярким открытием VIII симфонического сезона музыкантов Тюменского филармонического оркестра и любителей музыки поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Слушал концертную программу на одном дыхании. Проникновенно, колоритно, выразительно... живой звук завораживает. Два часа пролетели незаметно. Благодаря маэстро Медянику коллектив из 70 музыкантов звучит как единое целое! Тюменский филармонический оркестр – наша любовь и гордость", - подчеркнул глава региона.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.