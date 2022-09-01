Тюменский центр "Родник" и лагерь имени Гагарина получат гранты Минпросвещения России

| Фото: сообщество "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" ВКонтакте | Фото: сообщество "АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" ВКонтакте

Два детских оздоровительных лагеря Тюменской области получат гранты Минпросвещения России. Они вошли в число победителей всероссийского конкурса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Областному реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" выплатят 6,8 млн рублей, санаторно-оздоровительному лагерю им. Ю.А. Гагарина — 3,7 млн рублей.

Победа в конкурсе поможет сделать пребывание в лагерях детей с инвалидностью еще более комфортным. Гранты предоставят в рамках реализации государственной программы РФ "Доступная среда".

Отметим, всего победителями признали 12 организаций отдыха и оздоровления из 11 субъектов России. К участию было допущено 59 заявок.