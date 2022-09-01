Молодежь Тюмени приглашают проверить знания во Всероссийской исторической игре "1 418"

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

Школьников и студентов колледжей и техникумов приглашают поучаствовать во Всероссийской исторической онлайн-игре "1 418", которая пройдет 30 сентября. Подать заявки могут ребята от 14 до 18 лет, сообщает тюменский инклюзивный клуб "Горизонт".

Сыграть можно как одному, так и собрать команду от 3 до 10 человек. Задания основаны на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с историей округа, в котором они проживают.

Всех участников наградят сертификатами, победителей - дипломами и призами, а 20 лучшим игрокам подарят путевки на море.

Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться можно на сайте игра-1418.рф.