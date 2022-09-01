Ишимским подросткам предлагают записать авторские подкасты по книгам тюменских авторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс подкастов "Иди на звук" запускает библиотека им. А. И. Васильева в Ишиме. Необычное состязание продлится с 27 сентября до 31 октября в рамках развития креативных индустрий региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая культурным учреждением Любовь Гультяева.

Главной задачей конкурса руководитель назвала вовлечение молодежи в культурную жизнь города.

"Раз наша библиотека позиционирует себя, как студия краеведения и туризма, то хотелось бы также привлечь молодежь к региональной литературе", - сказала она.

Ребятам предложат на выбор список произведений местных, тюменских и ишимских, авторов. Сейчас идет их отбор, в перчень точно войдут книги Анатолия Васильева, поскольку библиотека носит его имя.

После прочтения одного из произведений каждый конкурсант должен подготовить на нее интересную современную рецензию с использованием молодежных художественных средств в аудиоформате. Делиться можно только собственными впечатлениями от книги, не прибегая к помощи Интернета.

"Мы надеемся на честность и добросовестность ребят. Тем не менее до размещения каждый подкаст пройдет модерацию и проверку на авторство через специальную программу", - пояснила Любовь Гультяева.

Прошедшие модерацию подкасты библиотекари разместят на официальных ресурсах учреждения. Путем голосования в соцсетях выберут победителя, который получит сертификат и ценный приз. Увлекательный контент может дать шанс на выигрыш еще двум рецензентам.

Организаторы ждут от конкурса популяризации литературного краеведения, особенно среди детей и подростков, которые зачастую даже не слышали о произведениях местных авторов.

По словам библиотекаря, сейчас в молодежной среде пользуются спросом книги по саморазвитию, повышению самооценки, подростковая фантастика из серии "Дети леса", а также сентиментальные романы Сары Джио.

Инна Кондрашкина