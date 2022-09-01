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В мультицентре "Моя территория" ишимцам расскажут о семейном туризме

Общество, 09:47 17 сентября 2022

Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

На бесплатную фитнес-тренировку и лекцию по туризму приглашают жителей Ишима 20 и 21 сентября в мультицентр "Моя территория".

20 сентября в 17 часов пройдет занятие по мягкому фитнес, эти упражнения помогают укрепить мышечный корсет с минимальной нагрузкой на позвоночник, развить гибкость и улучшить осанку.

21 сентября в 18 часов пройдет встреча с экспертом Сергеем Тороповым на тему семейного туризма и его особенностей. Участники узнают, как собраться в поход, что необходимо взять, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

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# Ишим , туризм , фитнес

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