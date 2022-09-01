ФК "Тюмень" сыграет с новотроицкой "Нострой" 18 сентября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Матч ФК "Тюмень" с "Ностой" из Новотроицка пройдет на стадионе "Геолог" 18 сентября, игра начнется в 19 часов. Зрителей также ждет концерт музыкальной группы "ХуГа", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Электронные билеты круглосуточно продаются на сайтах kassy.ru и yandex.ru. Также их можно приобрести в кассах стадиона "Геолог" (в день матча – с 16 часов) и точках продаж kassy.ru в ТРЦ города.

Видеотрансляция матча пройдет на канале, комментировать игру будет Александр Симбирский.