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ФК "Тюмень" сыграет с новотроицкой "Нострой" 18 сентября

Спорт, 12:44 17 сентября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Матч ФК "Тюмень" с "Ностой" из Новотроицка пройдет на стадионе "Геолог" 18 сентября, игра начнется в 19 часов. Зрителей также ждет концерт музыкальной группы "ХуГа", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Электронные билеты круглосуточно продаются на сайтах kassy.ru и yandex.ru. Также их можно приобрести в кассах стадиона "Геолог" (в день матча – с 16 часов) и точках продаж kassy.ru в ТРЦ города.

Видеотрансляция матча пройдет на канале, комментировать игру будет Александр Симбирский.

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