За сутки COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 163 жителей Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 163 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки, выздоровели 863 человека, сообщает федеральный оперативный штаб 17 сентября. Всего с начала пандемии зарегистрировано 225 тыс. 728 случаев заболевания, выздоровели 209 тыс. 659 человек.

Три пациента остаются на ИВЛ, под медицинским наблюдением находятся 11 тыс. 260 пациентов. Развернуто 95 коек, свободно - 25,3%;

За сутки проведено 6 тыс. 933 лабораторных исследования, всего с начала пандемии - 4 млн 318 тыс. 888. Сделано 1 млн 334 тыс. 956 вакцинаций против коронавируса, полным курсом - 1 млн 147 тыс. 513.