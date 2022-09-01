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14 млн сеянцев высадят в Тюменской области в 2022 году

Общество, 11:01 18 сентября 2022

правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

14 млн штук сеянцев, в том числе на участках, поврежденных огнем в 2021 году, планируют высадить в Тюменской области до конца 2022 года. Об этом сообщает региональный информационный центр правительства.

Более 5 тыс. работников предприятий лесной промышленности региона выпускают востребованную продукцию и за пределами области.

"В зоне вашей ответственности оперативное реагирование на природные пожары, их профилактика и предупреждение. Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче в этом году нам удалось в разы сократить количество и площадь пожаров по отношению к предыдущему году. Спасибо за службу! Желаю всем представителям отрасли здоровья, благополучия, успехов в труде на благо Тюменской области", - сказал глава региона Александр Моор, поздравляя 18 сентября работников леса с профессиональным праздником.

Напомним, с 2020 года лесовосстановление и лесоразведение в Тюменской области превышает площади вырубленных и погибших насаждений.

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# Александр Моор , лесная промышленность , посадка леса

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