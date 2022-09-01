Выставка народного творчества "Полотна судеб" открылась в ишимском музее

| Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Лоскутный фестиваль "Стежки-дорожки" Тюмень" во ВКонтакте

Выставка народного творчества "Полотна судеб" открылась в ишимском музее "Городская управа". Она будет работать до 30 октября, пишет Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова.

Выставка сопровождается чередой мастер-классов от мастеров. На первом из них, Вероника Чикишева научила земляков искусству вытравки на ткани.

24 сентября на свои занятия приглашает Ирина Тарасенко. 17 сентября с 13 часов она научит мастерить этнографических кукол. Стоимость - 100 руб. А с 15 до 17 часов предметом ее урока станет кукла на крестовине "Бабий век". Стоимость - 500 руб.

Чтобы попасть на мастер-класс, нужна предварительная заявка по телефонам: 8 (34551) 5-15-22 или 89526759618.

Возрастное ограничение: 12+