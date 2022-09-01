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В Тюменской области больше всего специалистов требуется в сфере строительства

Общество, 13:52 18 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 тыс. вакансий открыто в сфере строительства в Тюменской области на 1 сентября. Всего в регионе открыто свыше 26,7 тыс. вакансий, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на данные регионального департамента труда и занятости.

В начале месяца было 2,8 тыс. вакантных мест в сфере образования. 2,6 тыс. - в торговле и ремонте транспорта. Более 2,3 тыс. - в обрабатывающих произодствах, а также в госуправлении и обеспечении военной безопасности. Чуть меньше — 2,2 тыс. — в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

В регионе сократилось число состоящих на официальном учете соискателей и безработных. По данным на 1 сентября их было 7 тыс. 169 и 3 тыс. 903 человека соответственно. Месяцем ранее — 8 тыс. 303 и 4 тыс. 141.

За восемь месяцев 2022 года в центры занятости за поиском подходящей работы обратились 44 тыс. 134 человека. 30 тыс. 823 из них были трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 69,8%. Для сравнения: в 2021 году было 57 тыс. 464 обратившихся, 61,8% трудоустроенных.

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# вакансии , департамент труда и занятости населения , строительство

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