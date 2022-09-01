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В тюменском "Градостроителе" восстанавливают пациентов с последствиями клещевого энцефалита

Общество, 20:34 18 сентября 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациентов с последствиями клещевого энцефалита восстанавливают в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Врачи проводят медицинскую реабилитацию пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Последствия от поражения вирусом могут быть различными по степени тяжести – от паралича и летального исхода до легкой и средней степени тяжести с различными функциональными нарушениями.

Так, тюменка Юлия заболела в начале лета: высокая температура, слабость, головные боли. Обследование в Областной инфекционной больнице показало инфицирование вирусом клещевого энцефалита. После проведенного лечения удалось стабилизировать состояние пациентки и ее перевели на реабилитационное лечение в "Градостроитель".

В день поступления девушку осмотрели специалисты мультидисциплинарной реабилитационной команды: невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, специалисты – инструктор ЛФК, психолог, эрготерапевт. Для пациентки подобрали индивидуальную программу реабилитации. Специалисты центра отмечают, что девушка выздоровеет.

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# Градостроитель , клещевой энцефалит

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