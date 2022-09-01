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К пилотному проекту по профилактике профзаболеваний присоединилась авиакомпания "ЮТэйр"

Общество, 19:29 18 сентября 2022

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

К пилотному проекту по профилактике производственного травматизма подключилась авиакомпания "ЮТэйр" в сентябре. В Тюмени на учете в Фонде социального страхования состоит 157 профзаболеваний летного состава - пилоты, бортпроводники, механики, сообщили в региональном отделении ведомства.

Ранее уже подключились авиакомпания "Аэрофлот" и РЖД.

Сам проект стартовал в российских регионах с 1 апреля 2020 года. Он предполагает организацию медосмотров работников, чтобы выявить возможные ранние признаки профессиональных заболеваний. В дальнейшем такие сотрудники смогут пройти профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда социального страхования. Продолжительность лечения - 18 дней.

Предполагается, что на этот период работникам будут давать дополнительный оплачиваемый отпуск, а также возмещать стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно.

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# профилактика , ЮТэйр

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