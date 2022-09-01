Мужчина выманил у несовершеннолетней девушки более 35 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тыс. 300 рублей обязан выплатить житель Тюменской области молодой девушке, которую он обманул на эту сумму. Он также проведет на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Такое решение Ярковский районный суд вынес обвиняемому в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что фигурант зарегистрировался в социальной сети "ВКонтакте"" под чужим именем и разметил объявление об оказании помощи по сдаче экзамена на право управления транспортным средством за вознаграждение. 20 мая 2021 года к нему обратилась несовершеннолетняя студентка. И гражданин, находясь у себя дома в период с 20 мая 2021 года по 15 июня 2021 года, общаясь через мессенджер WhatsApp ввел ее в заблуждение, обещал оказать помощь в сдаче экзамена на права, при этом не имел намерения оказать указанную услугу, не имел отношения к выдаче водительских удостоверений, и не являлся сотрудником ГИБДД. В итоге он причинил несовершеннолетней материальный ущерб на общую сумму 36 тыс. 300 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что похищенные деньги он потратил на личные нужды, надеялся, что девушка не обратится в полицию.

Гражданин по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача-психиатра, нарколога не состоит, имеет на иждивении двоих детей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.