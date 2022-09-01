Четыре "скорых" пополнили автопарк больницы в Казанском районе

| Фото: инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

Четыре автомобиля скорой помощи пополнили автопарк областной больницы № 14 в Казанском районе Тюменской области. Одну из них передали на Маслянскую подстанцию скорой помощи, остальные будут курсировать по району, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Машины приобретены за счет средств областного бюджета и оснащены всем необходимым: электрокардиографом, аппаратом ИВЛ, каталками и носилками для транспортировки больных, акушерскими, реанимационными и педиатрическими наборами.

В ведомстве рассказали, что автопарк больницы полностью заменен из-за колоссальной нагрузки на автомобили в период пандемии.