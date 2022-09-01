Тюменцы вывезли 42 кубометра мусора с левого берега Туры

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 42 кубометров мусора вывезли с левого берега Туры в Тюмени. Субботник с участием волонтеров и коллективов местных предприятий прошел на ул. Береговой 17 сентября, сообщает администрация города.

Неравнодушные горожане убрали бревна и мусор с прибрежной линии, которая обнажилась из-за обмеления реки. Чтобы облагородить и расчистить территорию использовали погрузчики и КамАЗы, электрические пилы, веревки, которыми вытаскивали крупные стволы и порубочные остатки.

Организаторы отмечают, что убрать весь мусор за несколько дней, а тем более в ходе одного субботника, невозможно. Поэтому очистка береговой линии продолжится. Управа Центрального округа готова помочь организациям, желающим внести свой вклад в уборку левого берега Туры.