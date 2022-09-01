Тюменцы могут поделиться излишками урожая с лемурами и кабанами

| Фото: из сообщества "Тюменский зоопарк и источник «Сосновый Бор» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский зоопарк и источник «Сосновый Бор» во ВКонтакте

Излишки яблок и овощей могут передать тюменцы для животных, содержащихся в "Тюменском зоопарке" на 27-м км Ялуторовского тракта.

Привезти можно ботву от овощей, яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы, любые фрукты, овощи и зелень. Этим накормят верблюдов, кабанов, кроликов, коз, яков, зубров, обезьян, лемуров и других зверей.

Тем, кто привезет излишки с огорода, сделают скидку на входной билет в 10%. Овощи принимают ежедневно с 10 до 18 часов. Телефон: 55-55-95.