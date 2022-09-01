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В Тюмени таксист подсыпал пассажиру психотропный препарат и ограбил

Происшествия, 13:32 19 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Золотые изделия на 309 тыс. 500 рублей украл у своего пассажира таксист, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего. Об этом сообщает объедиенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 29 мая 2022 года водитель, оказывая услуги частного такси, двигаясь по ул. Мельникайте, увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Тот согласился, сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул, и похитил у него золотые украшения, которые в последующем сбыл.

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) 1970 года рождения до 15 ноября 2022 года.

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