Экотропа "Лес и здоровье" в окрестностях Тобольска рассказывает о природе голосом Ильи Лагутенко

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Аудиогид, записанный лидером группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко для новой экотропы "Лес и здоровье" в окрестностях Тобольска, презентовали представители ООО "ЗапСибНефтехим".

Прогуляться по экотропе в виртуальной компании с музыкантом 17 сентября пришли художники-косторезы, артисты, спортсмены-экстремалы и даже юный книжный блогер.

Илью Лагутенко пригласили поработать над аудиогидом не случайно, рассказали в пресс-службе СИБУРа. Он известный экозащитник, представитель "Фонда дикой природы" WWF в России. Его кандидатуру выбрали народным голосованием представители НКО, журналисты, сотрудники СИБУРа, эковолонтеры во время пресс-пикника "Зеленый город" в 2021 году.

Аудиогид рассчитан на двухчасовую прогулку. Илья Лагутенко объясняет, как нужно слушать лес, общаться с природой, рассказывает интересные истории о редких и краснокнижных видах, которые встречаются на экотропе. Также он объясняет, почему современному человеку необходима перезагрузка природой и как важно сохранять экологическое благополучие, делится своими эмоциями и впечатлениями, и даже периодически напевает. Экотропы СИБУРа расположены в 1,5 км от завода "ЗапСибНефтехим".

Напомним, экотропы открылись для посетителей шесть лет назад, в 2016 году. За это время их посетило более 2 тыс. 500 туристов из России и Германии, Австрии, Польши, Литвы, США, Индии, Эквадора. 17 сентября 2021 года к ним добавился новый экскурсионный маршрут ― "Лес и здоровье". За год по нему прошло более 500 человек. А сам проект "Экотропы СИБУРа" стал финалистом конкурса международной коммуникационной премии PROBA Awards в номинации "PR в сфере устойчивого развития".