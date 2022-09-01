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Школьники и студенты Тюменской области могут заявиться на конкурс "Наука. Территория героев"

Общество, 17:10 19 сентября 2022

ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив)

Зарегистрироваться на третий сезон научно-популярного конкурса "Наука. Территория героев" могут школьники с 5 по 11 класс, а также студенты вузов и колледжей с 19 сентября. Он поможет показать значимость науки и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал, сообщают организаторы.

Конкурс состоит и пяти этапов, каждый из которых включает три типа заданий: "научное волонтерство", где учитывается активность участников в соцсетях, "научный интерес" - нужно ответить на легкие научные вопросы - и "научные устремления" с вопросами для знатоков. Участвовать можно во всех трех ветках параллельно и выигрывать призы в каждой отдельной категории.

Первый этап завершится 9 октября, второй пройдет с 10 по 30 октября, третий – с 31 октября по 6 ноября. С 9 по 17 ноября состоится полуфинал, суперфинал конкурса запланирован на декабрь 2022 года. Финалисты – а их будет отобрано 20 человек – будут бороться за возможность пройти стажировку в российских научных центрах мирового уровня, а также принять участие в конгрессе молодых ученых, который состоится в декабре этого года в Сочи.

Подробности - на официальном сайте.

Конкурс проходит в рамках национального проекта "Наука и университеты" и 10-летия науки и технологий.

Отметим, в прошлом году участниками "Науки. Территория героев" стали около 16 тыс. ребят.

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# конкурс , наука , студенты , школьники

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