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Тюменец Алексей Меляков представит УФО на конкурсе профмастерства "Строймастер" в Казани

Общество, 19:01 19 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудник ООО "Запсибгазпром-Газификация" Алексей Меляков стал лучшим на окружном этапе конкурса профессионального мастерства "Строймастер" в номинации "Лучший прораб". Итоги подвели в Уральском федеральном округе, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Тюменец набрал 30 баллов из 30 возможных. Серебро у его коллеги из этой же компании Вадима Ибрагимова. Бронзу взял сотрудник АО "Мостострой-11" Сергей Воронин. Победитель и призеры отмечены денежными призами.

Алексей Меляков будет представлять УрФО на всероссийский этапе Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер", который пройдет с 5 по 8 октября в Казани. В составе каждой из десяти команд за победу будут бороться лидеры окружных этапов соревнований в номинациях: "Лучший каменщик", "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций", "Лучший штукатур" и "Лучший прораб".

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# конкурс , профмастерство

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