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В Патрушева и Ожогина на сутки отключат водоснабжение

Общество, 10:17 20 сентября 2022

пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень"

Запорную арматуру на магистральном водоводе диаметром 1000 мм в районе ул. Широтной заменят сотрудники "Росводоканал Тюмень". На время проведения работ водоснабжение в Патрушева и Ожогина отключат на сутки 21 сентября с 22 часов, сообщает пресс-служба компании.

Возможно снижение давления в системе водоснабжения вплоть до полного отсутствия в часы максимального водоразбора в многоэтажных домах в границах улиц Федюнинского, Олимпийской, Широтной, Народной, Станционной. Сотрудники предприятия приложат усилия, чтобы завершить работы раньше намеченного срока.

Старая задвижка эксплуатируется с 1983 года. За 40 лет она исчерпала свой ресурс прочности. В водоканале не стали дожидаться аварии и приняли решение сработать на опережение, заменив оборудование. Новая запорная арматура защищена от коррозии и воздействия внешней среды, удобнее в эксплуатации. В случае возникновения на сетях нештатной ситуации позволит существенно сузить границы отключения водоснабжения.

"Работы будут проводиться в течение суток. За это время нам необходимо полностью осушить участок сети, вырезать старую задвижку и установить новую. После проверки качества работ, мы постепенно заполним сеть водой и проведем промывку линии", – рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Чтобы не оставить часть Калининского и весь Восточный административный округ областной столицы без воды, на время проведения работ водоснабжение будет осуществляться по резервной схеме. Перед переключением также проведут промывку водоводов.

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# водоснабжение , Росводоканал Тюмень

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