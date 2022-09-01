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За отсутствие ПЦР-теста туристку в Тюмени оштрафовали на 15 тысяч рублей

Общество, 14:16 20 сентября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 15 тыс. рублей заплатит женщина, прибывшая на территорию РФ из Армении и не прошедшая исследование на COVID-19 в течении трех календарных дней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени признал виновной 48-летнюю женщину в нарушении законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что 3 апреля обвиняемая прибыла в Россию авиарейсом из Армении. При этом на едином портале госуслуг отсутствовала информация о вакцинации против COVID-19 в течении последних 12 месяцев или сведения о перенесенном в последние шести месяцев заболевании. Кроме того, гражданка не выполнила обязанность по прохождению лабораторного исследования в течении трех календарных дней.

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