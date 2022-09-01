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Парк Пограничников откроют в Тюмени 23 сентября

Общество, 18:52 20 сентября 2022

Торжественная церемония открытия парка Пограничников и памятного знака, посвященного матерям и вдовам защитников Отечества, состоится в Тюмени 23 сентября в 14 часов, сообщает администрация города.

Заместитель главы города Тюмени Петр Вагин на выездном рабочем совещании отметил, что общественная озелененная территория не имеет аналогов в России. Он напомнил, что инициатором создания сквера 12 лет назад стала общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области".

На открытие приглашена делегация ветеранов-пограничников юга Тюменской области, Республики Татарстан и других субъектов России. В торжественных мероприятиях примут участие кадетские классы, представители патриотических центров. Всего ожидается около трех тысяч гостей.

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# парк Пограничников

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