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В Тюмени из схемы движения 12 маршрутов уберут остановку "Геологоразведка"

Общество, 19:21 20 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "Геологоразведка" в сторону ул. Мельникайте исключается из схемы движения маршрутов №№ 18, 20, 23, 24, 31, 40, 66, 68, 88, 124, 143, 144 в Тюмени с 21 сентября, сообщает администрация города.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте "Сад Дружбы".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# общественный транспорт

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