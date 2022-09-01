В Тюмени из схемы движения 12 маршрутов уберут остановку "Геологоразведка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "Геологоразведка" в сторону ул. Мельникайте исключается из схемы движения маршрутов №№ 18, 20, 23, 24, 31, 40, 66, 68, 88, 124, 143, 144 в Тюмени с 21 сентября, сообщает администрация города.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте "Сад Дружбы".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.